Ранее переговоры проходили в Стамбуле, но теперь перенесены в столицу России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия обвиняет США в блокировании развития отношений

Новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что "восстановление российско-американских отношений – дело далекой перспективы", ведь на пути, мол, стоят так называемое "глубинное государство" в США и антироссийские силы в Конгрессе.

До восстановления российско-американских отношений еще далеко,

– сообщил посол.

Война в Украине стала главной причиной наибольшего обострения в отношениях между россиянами и Западом со времен Холодной войны. Дипломаты двух государств ранее сообщали изданию, что не помнят худшего периода в истории двусторонних отношений.

Как передает издание, администрация Дональда Трампа называет конфликт в Украине прокси-войной между США и Россией. В то же время Трамп якобы неоднократно предупреждал, что эскалация может привести к глобальному вооруженному конфликту.

Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между Россией и США. Основной темой тогда была нормализация работы дипломатических представительств. Стало известно, что стороны обменялись нотами по обеспечению стабильной работы дипломатических банковских счетов. Также согласовали следующие шаги для упрощения передвижения дипломатических представителей.