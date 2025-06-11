Раніше перемовини проходили у Стамбулі, але тепер перенесені до столиці Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Росія звинувачує США у блокуванні розвитку відносин

Новий російський посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв наголосив, що "відновлення російсько-американських відносин – справа далекої перспективи", адже на заваді, мовляв, стоять так звана "глибинна держава" у США та антиросійські сили в Конгресі.

До відновлення російсько-американських відносин ще далеко,

– повідомив посол.

Війна в Україні стала головною причиною найбільшого загострення у відносинах між росіянами та Заходом із часів Холодної війни. Дипломати двох держав раніше повідомляли виданню, що не пам'ятають гіршого періоду в історії двосторонніх відносин.

Як передає видання, адміністрація Дональда Трампа називає конфлікт в Україні проксі-війною між США і Росією. Водночас Трамп нібито неодноразово попереджав, що ескалація може призвести до глобального збройного конфлікту.

Нагадаємо, 10 квітня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Росією та США. Основною темою тоді була нормалізація роботи дипломатичних представництв. Стало відомо, що сторони обмінялися нотами щодо забезпечення стабільної роботи дипломатичних банківських рахунків. Також погодили наступні кроки для спрощення пересування дипломатичних представників.