Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что экономика России получит в два раза больше доходов.

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Какие шаги должна продолжить делать Украина

Военный эксперт убежден, что украинскому военному руководству надо срочно действовать, принять решение о продолжении ударов по объектам нефтегазовой промышленности России, в частности НПЗ.

Свитан заметил, если этого не будет сделано украинскими спецслужбами, тогда надежда остается только на партизан. Их работа внутри России продолжается.

Начиная от партизан Мальцева и заканчивая силами республик, которые понимают, что Россию развалить можно и тогда они получат независимость, а сделать это реально только экономическими методами,

– озвучил Свитан.

Он отметил, что партизаны уже начали жечь российскую систему добычи, используют много механизмов. Этот процесс, с его слов, надо сейчас поддержать.

"Одна надежда на Мадьяра. Если до конца июня он не продлит "санкции Малюка-Буданова", тогда украинская армия будет просто стираться. Если россияне сейчас получат дополнительные десятки или сотни миллиардов долларов от нефтяной отрасли, то они нас раздавят. Они купят вооружение, солдат (из КНДР). В этой ситуации время работает против нас, потому что россияне будут грести лопатой нефтедоллары", – подытожил Свитан.

Отметим, что ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса сообщил, что цена на нефть повысилась на 10 долларов и составляет 74 доллара за баррель. Он дал прогноз, какие процессы будут происходить дальше на фоне ситуации на Ближнем Востоке, и какой эффект это будет иметь для России.