Про це у розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, підкресливши, що економіка Росії отримає у два рази більше доходів.

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Які кроки має продовжити робити Україна

Військовий експерт переконаний, що українському військовому керівництву треба терміново діяти, ухвалити рішення щодо продовження ударів по об'єктах нафтогазової промисловості Росії, зокрема НПЗ.

Світан зауважив, якщо цього не буде зроблено українськими спецслужбами, тоді надія залишається тільки на партизанів. Їх робота всередині Росії триває.

Починаючи від партизан Мальцева і закінчуючи силами республік, які розуміють, що Росію розвалити можна і тоді вони отримають незалежність, а зробити це реально тільки економічними методами,

– озвучив Світан.

Він зазначив, що партизани вже почали палити російську систему видобутку, використовують багато механізмів. Цей процес, з його слів, треба зараз підтримати.

"Одна надія на Мадяра. Якщо до кінця червня він не продовжить "санкції Малюка-Буданова", тоді українська армія буде просто стиратися. Якщо росіяни зараз отримають додаткові десятки чи сотні мільярдів доларів від нафтової галузі, то вони нас розчавлять. Вони куплять озброєння, солдатів (з КНДР). В цій ситуації час працює проти нас, бо росіяни будуть гребти лопатою нафтодолари", – підсумував Світан.

Зазначимо, що раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса повідомив, що ціна на нафту підвищилась на 10 доларів та становить 74 долари за барель. Він дав прогноз, які процеси відбуватимуться далі на тлі ситуації на Близькому Сході, та який ефект це матиме для Росії.