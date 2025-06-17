Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній. Він пояснив, чим політика Трампа відрізняється від Джо Байдена та чим підхід чинного президента США вигідний Україні.

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Чим політика Трампа відрізняється від Байдена

Деякі підходи команди Трампа все ж схожі на політику Барака Обами та Байдена, які легітимізували агресію Росії ще у 2009 році, коли бігали з кнопкою "перезавантаження". Тоді, після демонстративних жестів доброго наміру, Владімір Путін фактично отримав карт-бланш на подальшу агресію. Це в результаті призвело до анексії Криму у 2014 році та війни на Донбасі. Водночас США запровадили ембарго на постачання зброї проти України.

Втім, політика Трампа відрізняється від попередньої адміністрації. Команда чинного президента США чинить тиск на союзників Росії – Іран та Китай. При Байдені цього й не думали робити. Крім цього, зараз ніхто не влаштовує істерики через удари по території Росії. Жодного зауваження не було – це означає мовчазна згода.

Стара парадигма "врятуймо Росії" досі існує, але в інших моментах значно краща ситуація, ніж здається. За Трампа в України більше шансів повернути кордони 1991 року, ніж за Байдена,

– наголосив експерт.

До того ж у Трампа й Путіна кардинальний конфлікт щодо нафти та газу. Якщо США разом з Ізраїлем зараз дотиснуть Іран, то у росіян взагалі не буде засобів тиску на Близький Схід. Тому російський диктатор лізе в перемовний процес, щоб він нічим не закінчився.

Водночас три тижні тому адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, яка повинна була розробити стратегії тиску на Росію. Американський лідер розчарований тим, що його зусилля не спричинили значних змін.

Проте на Росії бідкаються, що США скасували консультації щодо нормалізації роботи посольств. Представниця російського МЗС Марія Захарова висловила сподівання, що пауза в переговорах не буде "занадто довгою".