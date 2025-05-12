У Си Цзиньпина новая меркантильная цель: Китаю вдруг стало нужно завершение войны в Украине

Сейчас Китай играет важную роль в завершении российско-украинской войны. В частности, Си Цзиньпин призвал Владимира Путина к "справедливому" мирному соглашению с Киевом.

В разговоре с 24 Каналом бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа объяснил, нужно ли Китаю прекращение боевых действий со стороны России и почему Пекин до сих пор не был заинтересован в завершении войны.

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Пекину важно не только завершение войны в Украине

Ранее Пекину было невыгодно завершение войны в Украине, ведь это прежде всего освободило бы военный ресурс России, который стал бы угрозой, например, для Европы.

Из-за этого Европа пошла бы к Дональду Трампу просить о защите, что дало бы Белому дому возможность подчинить под себя европейцев. США прицепили бы Европу к своему поезду, который направлен против Китая,

– отметил Кульпа.

По его слова, если Китай войдет в переговоры, то для Пекина будет важно не только приостановление войны против Украины, но также гарантии для Европы, чтобы она не боялась российской агрессии. По мнению бывшего секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, это ключевой вопрос, который важен с точки зрения Китая.

Россия же окажется в положении Северной Кореи. Она будет очень ограничена в возможности эскалации не только против Украины, но и против Европы.

Сейчас Европа не должна подчиняться США и может вести свою автономную политику, что выгодно КНР. К тому же этот мир устанавливает Китай, потому что все понимают, что у Трампа не получилось и только когда Пекин присоединился это удалось,

– сказал Кульпа.

В то же время Китай якобы получит подтверждение победы над ошибками, которые сделал Трамп, ведь в течение последних трех месяцев американский президент разрушил много союзов, авторитет США и тому подобное. Соответственно Си Цзиньпина воспринимают в мире якобы настоящим лидером.

К слову, Китай прокомментировал инициативу Украины, Европы и США по 30-дневного перемирия, сосредотачиваясь на диалоге и переговорах для достижения мира.