Не количеством, а качеством: Наев объяснил отличие командира ВСУ от командиров советской школы

Сергей Наев объяснил, чем командир ВСУ отличается от командира советской школы. Он отметил, что стоит вспомнить целый комплекс мер.

Новая система подготовки в ВСУ началась в 2014 году. Воинов готовили, учитывая опыт, который ВСУ приобрели во время АТО и ООС. Приоритет – умение командиров всех уровней принимать решение.

Обратите внимание Бойцы использовали военную хитрость: Наев вспомнил поразившие его истории с передовой.

В частности:

организовали проведение боевых тактических учений;

ввели систему бригадных тактических учений.

Все процессы происходили на основе стандартов НАТО. Воинов обучали в условиях, максимально приближенных к боевым.

На первый план получилось умение воинов воевать не количеством, а качеством.

И самое главное – в отличие от советской школы, где подчиненным ставят задачу выполнить приказ любой ценой – в ВСУ командир имеет право сам принимать решения во время боя, в зависимости от сложившейся ситуации, если его решение не ставит под угрозу выполнение основной задачи,

– заявил Наев.

Командиров обучают:

искать новые нестандартные решения;

мыслить творчески;

проявлять инициативу;

обоснованно принимать управленческие решения;

нести персональную ответственность за эти решения.

Украине удалось построить сильнейшую школу командиров. Речь как о командирах отделений, так и о высшем военном руководстве.

Украинские защитники профессионально и эффективно оберегают родную землю от российских оккупантов. "Вторая армия мира" исчерпывает запасы вооружения, которые производили на протяжении десятилетий. Врагу наносят колоссальные потери. Каждый день Россия теряет сотни захватчиков.