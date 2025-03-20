Путин согласился на "энергетическое перемирие": экс-посол Украины в США назвал самую большую ловушку

Во время телефонного разговора с американским президентом Владимир Путин якобы согласился на "энергетическое перемирие". Впрочем, если Кремль согласится на 30-дневное прекращение огня, то это может стать пастой для Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. К слову, украинская сторона согласилась на прекращение огня еще во время переговоров в Джидде.

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"Россияне уже выигрывают время"

Россия продолжает выдвигать свои условия для полного прекращения огня в Украине. По мнению экс-посла Украины в США, эти условия могут стать самой большой ловушкой для Украины. Ловушка в том, что россияне просто используют эту тему, а после этого Украина все равно не получит мира.

"Все условия, которые выставлял Путин, автоматически и американцы не стали делать. Например, его требование не поставлять вооружение, разведданные. В то же время Россия так и не пошла на прекращение огня", – сказал Чалый.

Важно! Кропивницкий в ночь на 20 марта подвергся самой массированной атаке дронов. Всего этой ночью Россия запустила более 170 БпЛА по Украине.

По его словам, сейчас все идет к тому, что россияне выигрывают время. Кроме этого, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что после подписания соглашения о прекращении огня в Украине состоится ослабление антироссийских санкций.

Снятие санкций это еще одна ловушка. Украина не получает никаких гарантий безопасности, а Россия уже начнет свое получать, что усилит угрозу для нас дальше,

– добавил экс-посол Украины в США.

Украине нужно прекращение огня как первый шаг к переговорам о мире, но оно должно быть реальное. Поэтому надеемся, что в Соединенных Штатах будет понимание, что Трамп и его команда будут выглядеть в проигрышной позиции, если согласятся на условия Путина.

Обратите внимание! Во время разговора 18 марта Трамп и Путин договорились о перемирии в небе и на воде, но Россия отказалась от общего 30-дневного перемирия.

К слову, США и Россия договорились провести двустороннюю встречу "технических групп" в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня. В ней Украина не будет участвовать.