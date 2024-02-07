В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что была выбрана такая взаимовыгодная формула расчетов, когда Иран получил то, что ему выгодно.

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Возможно, он имеет доступы на рынки или может накапливать золото. Сейчас трудно сказать их мотивацию.

Но то, что выбрали такую форму, дает понять, что рубли никому не нужны. Доллары теоретически нужны, но, наверное, у России возникали определенные трудности. Именно поэтому выбрали золото,

– рассказал Мусиенко.

"Сейчас, я думаю, что объемы по "Шахедам" спадут. У Ирана возникли дополнительные проблемы с поставкой оборудования. Есть такая информация. Кроме того, им нужно сейчас поддерживать и помогать хуситам, а также различным проиранским группам в Сирии или в Ливане", – добавил эксперт.

Таким образом уменьшать объемы поставок в Россию. То есть сейчас как раз такой период, когда они не смогут в большом количестве их поставлять.

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По мнению Мусиенка, это может быть версия-прикрытие, чтобы все думали "что это такое странное, почему золото". А на самом деле нельзя исключать, что Ирану помогли с обогащением урана.

"Не исключено, что это обогащение урана дошло до такого предела, что Иран уже может ставить вопрос о наличии собственной ядерной боеголовки", – добавил эксперт.

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