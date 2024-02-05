Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал это заявление после того, как США нанесли авиаудары по целям, связанным с Ираном, в Ираке и Сирии.

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Реакция Белого дома на убийство американских солдат

28 января база США Tower 22 в Иордании стала объектом атаки беспилотника, что привело к гибели трех американских военнослужащих. Впоследствии в своем обращении президент Джо Байден заявил, что нападение было совершено радикальными боевыми группировками, которые поддерживает Иран.

Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC сказал, что Байден будет активно реагировать на угрозу для Соединенных Штатов.

Скажу, что президент намерен решительно ответить на нападения на наш народ. Президент также не стремится к более широкой войне на Ближнем Востоке,

– отметил советник.

Салливан также отметил, что не планирует вникать в подробности того, что администрация президента допускает, а что исключает. По словам советника, на этом ответ Соединенных Штатов на убийство военных не закончится.

То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимые,

– заявил Салливан

Ответ США на атаку базы в Иордании