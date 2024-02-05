Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зробив цю заяву після того, як США завдали авіаударів по цілях, пов'язаних з Іраном, в Іраку та Сирії.
Дивіться також Після розпалювання конфліктів на Близькому Сході: Іран намагається уникнути війни зі США, – NYT
Реакція Білого дому на вбивство американських солдатів
28 січня база США Tower 22 в Йорданії стала об'єктом атаки безпілотника, що призвело до загибелі трьох американських військовослужбовців. Згодом у своєму зверненні президент Джо Байден заявив, що напад був здійснений радикальними бойовими угрупованнями, які підтримує Іран.
Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван у інтерв’ю NBC сказав, що Байден активно реагуватиме на загрозу для Сполучених Штатів.
Скажу, що президент має намір рішуче відповісти на напади на наш народ. Президент також не прагне ширшої війни на Близькому Сході,
– зауважив радник.
Салліван також зазначив, що не планує вдаватися в подробиці того, що адміністрація президента допускає, а що виключає. За словами радника, на цьому відповідь Сполучених Штатів на вбивство військових не закінчиться.
Те, що було в п'ятницю – це початок, а не кінець нашої відповіді, і будуть ще кроки – деякі з них будуть помітні, деякі, можливо, невидимі,
– заявив Салліван
Відповідь США на атаку бази у Йорданії
- У п’ятницю Сполучені Штати завдали масштабних авіаударів по 85 цілях у семи місцях в Іраку та Сирії. Центральне командування США офіційно підтвердило, що авіаудари були спрямовані проти ополченців.
- Авіаудари, що тривали протягом 30 хвилин, були реакцією на атаку бойовиками військового посту США в Йорданії. Внаслідок атаки ворожого безпілотника загинули троє американських військовослужбовців.
- За інформацією Центрального командування США, об'єктами американських ударів були центри розвідки, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об'єкти логістики та постачання боєприпасів груп ополчення.