Применялись разные типы вооружения, но активнее всего – управляемые авиабомбы. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала об оперативной ситуации в городе и близлежащих населенных пунктах.

Обратите внимание Решатся ли россияне наступать на Харьков: Свет оценил силы врага

Около 02:00 утра оккупанты выпустили КАБы по частным домам пгт Золочев. Под ударом россиян также оказалось село Ольховатка, по которому ударили 4 КАБами. Здесь самые большие разрушения за сутки – получили повреждения сельхозпредприятия, склады и дома местных. Пострадавших и раненых нет. В 19:30 12 января противник ударил по городу Волчанск опять-таки КАБами.

Это самая разрушительная сила, которой бьют по селам Харьковской области. Также россияне не перестают наносить авиаудары, но это больше на линии фронта – Купянщина, Синьковка, Ивановка, Ольховатка. Но и неподалеку от Волчанска удары авиацией тоже наносили,

– подчеркнула Черненко.

Каким оружием еще бьют оккупанты

С тех пор как появилась информация о возможном наступлении россиян на Харьковщину 15 января, оккупанты начали перемещать ближе к границе комплексы С-300. За последние две недели враг четыре дня подряд бил прежде ракетами С-300 по обычным территориям и пустым зданиям.

Заметьте! По результатам экспертизы, российская армия 2 января совершила атаку по Харькову ракетой, разработанной в Северной Корее.

Однако, вспомним, как россияне 8 января направили 4 ракеты С-300 на улочку с частными домами в городе Змиев. Одна женщина погибла, а два человека удалось спасти. Другой случай, когда 10 января оккупанты ударили 2 ракетами по гостинице в центре Харькова, где чудом выжили люди.

Атаки происходят по разным объектам. Только за 2 января коммунальщики ликвидируют последствия почти неделю – закрывают окна и контуры, потому что очень холодно. Пришли сильные морозы в Харьковскую область. И чтобы сохранить наиболее пострадавший дом, спасти ремонтами, а не просто снести, нужно было сильно его починить,

– отметила Анна Черненко.

Россияне атакуют Харьковскую область: известно по состоянию на 13 января