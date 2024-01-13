Застосовувалися різні типи озброєння, але найактивніше – керовані авіабомби. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про оперативну ситуацію в місті та прилеглих населених пунктах.
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Близько 02:00 ранку окупанти випустили КАБи по приватних будинках смт Золочів. Під ударом росіян також опинилося село Вільхуватка, по якому вдарили 4 КАБами. Тут найбільші руйнування за добу – зазнали пошкоджень сільгосппідприємства, склади та будинки місцевих. Постраждалих та поранених немає. О 19:30 12 січня противник ударив по місту Вовчанськ знову-таки КАБами.
Це найбільш руйнівна сила, якою б'ють по селах Харківської області. Також росіяни не перестають завдавати авіаударів, але це більше на лінії фронту – Куп'янщина, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка. Але й неподалік Вовчанська удари авіацією теж завдавали,
– наголосила Черненко.
Якою зброєю ще б'ють окупанти
Відколи з'явилася інформація про можливий наступ росіян на Харківщину 15 січня, окупанти почали переміщувати ближче до кордону комплекси С-300. За останні два тижні ворог чотири дні поспіль бив насамперед ракетами С-300 по звичайних територіях та порожніх будівлях.
Утім, згадаймо, як росіяни 8 січня направили 4 ракети С-300 на вуличку з приватними будинками у місті Зміїв. Одна жінка загинула, а двох людей вдалося врятувати. Інший випадок, коли 10 січня окупанти вдарили 2 ракетами по готелю у середмісті Харкова, де дивом вижили люди.
Атаки відбуваються по різних об'єктах. Тільки за 2 січня комунальники ліквідовують наслідки майже тиждень – закривають вікна та контури, бо дуже холодно. Прийшли сильні морози в Харківську область. І щоб зберегти будинок, який найбільше постраждав, врятувати ремонтами, а не просто знести, треба було сильно його полагодити,
– зазначила Анна Черненко.
Росіяни атакують Харківську область: що відомо станом на 13 січня
- Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району; Зибине, Бударки Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
- Окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська Чугуївського району; Синьківки, Іванівки, Вільхуватки Куп'янського району.
- Сили оборони відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.
- Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 4,3 гектара території, знищили 203 вибухонебезпечних предмети. Розмінування триває.