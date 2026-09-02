Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что угроза применения вражеских реактивных беспилотников была предсказуема еще полтора года назад. Для эффективного противодействия этому вызову необходим комплексный подход.

Как уничтожать реактивные БпЛА

Первым эшелоном противодействия генерал считает уничтожение беспилотников еще до их взлета. Для этого необходимо систематически выявлять позиции противника с помощью космической, радиотехнической и агентурной разведки.

Это основная задача – выявление мест производства, масштабирования, размещения пусковых установок и их уничтожение. Нужно выявлять местоположение и ежедневно направлять туда сотни дронов. Если будем уничтожать нашими средствами, тогда они не будут запускать ни БпЛА, ни ракеты,

– подчеркнул Маломуж.

Бывший руководитель СВР отметил, что мобильные огневые группы с пулеметами не способны систематически сбивать скоростные реактивные цели. Вместо этого следует вернуть или закупить советские зенитно-ракетные комплексы средней дальности.

Необходимы старые советские ракетные комплексы. Они очень легко сбивают эти цели, ведь это как маленькие реактивные самолетики. Их нужно закупать в тех странах, куда их продавал СССР и Украина в период независимости, возвращать свои. Второе – ПЗРК. Они очень эффективны. Сбивать можно не пулеметами, как сейчас стоят "точанки", которые не могут этого сделать (случайно – да, но не систематически), а именно этими комплексами,

– отметил Маломуж.

Какие западные системы и авиация помогут против БпЛА

Следующим уровнем защиты являются современные западные системы ПВО и авиация, способные уничтожать вражеские цели еще на подступах к ключевым объектам или в прифронтовых зонах.

Новейшие комплексы от партнеров, такие как Gepard, могут брать на прицел десятки целей и уничтожать их еще на границе. Также истребители F-16, Mirage и Gripen позволяют сбивать их очень эффективно,

– подытожил Маломуж.

Об угрозе реактивных дронов и способах противодействия: смотрите в видео