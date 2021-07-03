Чем сильнее армия у Украины, тем меньше соблазн у России лезть дальше, – Кулеба
Источник:Liga.net
Дмитрий Кулеба заявил, что самое важное, что могут сделать партнеры Украины для нашего государства, это оказать военную помощь. Ведь к разным ограничениям Москва может приспособиться.
Детали от Кулебы
Во время российской эскалации весной 2021 года россияне получали достаточные сигналы от Запада. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью похвалил реакцию наших партнеров.
Рекомендуем Россия готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море, – глава МИД
По словам дипломата, лучшей помощью для Украины от ее партнеров станет военная. В то же время лишь отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не даст желаемого эффекта, оно "не будет означать коллапс".
К любой системе сдерживания государство способно адаптироваться. Меня меньше интересует то, что могут сделать, чтобы жизнь России ухудшилась. Мне интересно, что партнеры могут сделать, чтобы жизнь улучшилась. И это военная помощь, укрепление нашей обороны,
– пояснил чиновник.
Он добавил: "Мы должны понимать, что чем сильнее будет украинская армия, тем меньше будет соблазн в России лезть вперед".
Чего сейчас хочет Россия
По словам Кулебы, сейчас у российской дипломатической "машины" есть 2 ключевые задачи по Украине:
- Первое – недопущение развития военно-технического сотрудничества Украины с третьими государствами. То есть, чтобы Киеву не давали ничего, что может укрепить нашу способность сдерживать Россию.
- Второе – сорвать Крымскую платформу.
Коротко о российской эскалации весной
- В конце марта 2021 года украинская разведка заявила, что Россия стягивает свои войска к границе Украины, а также на временно оккупированные территории.
- Президент США Джо Байден заверил, что в случае эскалации не покинет Киев в одиночку.
- Позже Россия заявила об отводе своих войск, однако на самом деле значительная часть техники и личного состава осталась на местах.