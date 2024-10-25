Однако саммит не оправдал надежды диктатора. В разговоре с 24 Каналом член республиканской партии Борис Пинкус сказал, какую опасность для Соединенных Штатов Америки сейчас представляет БРИКС.

Важно Зеленский отказал в визите Гутерреша в Украину из-за участия в саммите БРИКС, – источник

Чем Штатам угрожает БРИКС

БРИКС был создан по инициативе России, однако сегодня страна-агрессор не играет большой роли для этого объединения. Организацию сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Всего на объединение приходится 45% населения мира и 35% мировой экономики.

Сейчас лидерство в БРИКС перетягивает на себя Китай. Именно поэтому лидер КНР Си Цзиньпин принял участие в саммите.

Сам факт появления БРИКС и последствия его деятельности говорит о полном провале администрации Джо Байдена,

– считает член республиканской партии.

По его словам, основной угрозой для США является дедолларизация – замена доллара внутри БРИКС на внутреннюю валюту. Прежде всего Китай протягивает свой юань.

Впрочем, в администрации президента США не видят угрозы для западных альянсов в проведении саммита БРИКС в России.

Беспокойство отсутствует из-за критической ситуации для России,

– отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также считает, что страна-агрессор изолирована на мировой арене настолько, что российский диктатор вынужден идти на радикальные шаги, чтобы поддерживать свою валюту и военную экономику.