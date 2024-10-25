Однак саміт не виправдав сподівання диктатора. У розмові з 24 Каналом член республіканської партії Борис Пінкус сказав, яку небезпеку для Сполучених Штатів Америки зараз становить БРІКС.
Важливо Зеленський відмовив у візиті Гутерреша до України через участь у саміті БРІКС, – джерело
Чим Штатам загрожує БРІКС
БРІКС був створений за ініціативи Росії, однак сьогодні країна-агресор не відіграє великої ролі для цього об'єднання. Організацію сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.
Загалом на об'єднання припадає 45% населення світу і 35% світової економіки.
Зараз лідерство у БРІКС перетягує на себе Китай. Саме тому лідер КНР Сі Цзіньпін взяв участь у саміті.
Сам факт появи БРІКС і наслідки його діяльності говорить про повний провал адміністрації Джо Байдена,
– вважає член республіканської партії.
За його словами, основною загрозою для США є дедоларизація – заміна долара всередині БРІКС на внутрішню валюту. Насамперед Китай протягує свій юань.
Втім, в адміністрації президента США не вбачають загрози для західних альянсів у проведенні саміту БРІКС у Росії.
Занепокоєння відсутнє через критичну ситуацію для Росії,
– зауважив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він також вважає, що країна-агресор ізольована на світовій арені настільки, що російський диктатор змушений йти на радикальні кроки, аби підтримувати свою валюту та воєнну економіку.