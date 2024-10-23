Тож Москва та Пекін були своєрідними локомотивами заснування так званої міжнародної організації БРІКС. Однак, як розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, ця ідея від початку провальна.

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Чому ідея створення "єдиної валюти БРІКС" була провальною

За словами Яковенка, доволі швидко стало зрозуміло, що створення "єдиної валюти БРІКС" просто неможливе. Це питання уже навіть зняли з порядку денного, ніхто не говорить про це серйозно. Тема, мовляв, "долару кінець, створюємо власну грошову одиницю", підіймається лише в риториці Владіміра Путіна, Дмітрія Мєдвєдєва та загалом російських пропагандистських ЗМІ.

Це все залишилося винятково в заявах, піарі та якихось лякалках. Нічого подібного не відбувається. Об'єднавшись, країни БРІКС справді являють собою доволі великий шматок світової економіки. І що?! Проблема в іншому,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Щоб винайти єдину альтернативу валюту, недостатньо назви та декларації. Потрібно довготривала кропітка робота, приміром, як створювали євро – на основі уніфікації банківських систем країн Європи. Цей процес зайняв кілька десятиліть.

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Спроба Росії створити єдину грошову одиницю спільно з Іраном, Індією, Китаєм та Саудівською Аравією, є абсолютно нереальною. Банківські системи арабських країн мають зовсім інший підхід. Там заборонені відсотки, кредити та інше. Тому ідея зачахла ще до початку саміту БРІКС.

Цікаво! Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів, що саміт БРІКС у Казані може загрожувати західним правилам, проте не всі країни-учасники орієнтуються на Китай і Росію, Єгипет та Південна Африка мають партнерські відносини зі США.