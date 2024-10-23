Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що БРІКС – це об'єднання найбільших економік світу, які мають величезні ринки та території зі значною кількістю населення. Однак спільні економічні інтереси країн-учасників, за його словами, не завжди мають вплив на геополітику.

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"У середині БРІКС є держави, які орієнтуються на США. Єгипет та Південна Африка – це країни, які мають статус партнера Сполучених Штатів Америки й це досі залишається так", – сказав голова центру політичних студій "Доктрина".

Чи може БРІКС вплинути на Захід

Ярослав Божко припустив, що всіх членів БРІКС можна приманити китайськими грішми, доступом до їхніх ринків та ідеєю платити за товари не доларами, а національною валютою кожної країни.

Таке обговорення у БРІКС нещодавно провалилось, але це має значення. Адже спроби Росії та передусім Китаю сконструювати альтернативне економічне середовище, яке діятиме за їхніми правилами, може завдати удару по стійкості Заходу,

– підкреслив він.

Голова центру політичних студій "Доктрина" додав, що Україні важливо слідкувати за тим, як міжнародне суспільство на це реагуватиме. Позиція Заходу щодо амбіцій учасників БРІКС вказуватиме на те, як там реагуватимуть на події у нашій державі.

Цікаво! Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що саміт БРІКС є провальним для Путіна. Хоча приїхали важливі лідери, такі як Сі Цзіньпін і Нарендра Моді, ініціативи Путіна, зокрема коаліція проти долара, не отримали підтримки. За словами Гудкова, саміт став "пшиком", оскільки багато країн засудили політичну частину зустрічі, а реального впливу на міжнародні ринки Росія не продемонструвала.