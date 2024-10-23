Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, прокоментувавши візит Гутерреша до Росії. ООН любить спекулювати на тому, що це – такий собі унікальний майданчик, який вміщує і демократичні, і авторитарні країни.

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Чому Гутерреш поїхав до Росії

Як наголосив Божко, лунає багато вигадок, що у західних інституціях завжди йдеться про демократію, принциповість, відсутність корупції тощо. Ні, це не стосується ООН. Там можуть і критикувати ідею поширювати демократію у світі.

Там завжди кажуть, що треба послухати усі сторони, бо вони ж "наші члени". От є Китай та Росія в Радбезі. ООН вдало спекулює на темі, що вони такий унікальний майданчик. Чи соромно їм за це? Ні. Чи отримують вони величезні прибутки і вплив, зважаючи на це? Так. Чи будуть вони робити так само далі? Так,

– сказав Божко.

Цікаво, що Гутерреш не приїхав на Глобальний саміт миру, який Україна організовувала у червні. Тут також можна зрозуміти, що відбулося. Росія та й інші країни могли погрожувати іншим державам та інституціям наслідками, якщо вони приєднаються до ініціативи України.

Не варто також забувати, що Росія, Китай та багато інших авторитарних країн спонсорують ООН на рівні із західними державами. А інколи платять і набагато більше. Звісно, що в організації є ті, хто дуже любить гроші.

Коли ми думаємо, що це лише в Україні вигадали красти гроші на політичних темах, то ні. На Заході воно також є. Особливо, на жаль, у глобальній політиці. Гутерреш хоче показати, що він на Заході має унікальну функцію і може поговорити з Путіним за бажанням. Чи йде це в розріз з цінностями демократії та оцього прометеївського лібералізму? Так. Але кого це хвилює? ООН не для цього створювали,

– зауважив Божко.

Раніше в МЗС України розкритикували намір Гутерреша поїхати до Росії. Там нагадали, що він не прибув на Саміт миру у Швейцарії, але на саміт БРІКС в Казані вирішив поїхати. В Гутерреша кажуть, що його поїздка на саміт БРІКС – стандартна практика. А його позиція щодо війни в Україні – незмінна.