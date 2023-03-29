Белогоровка под контролем ВСУ – опасность россиянам: чего боятся оккупанты

По данным Генштаба, в эпицентре боевых действий остается, в частности, Белогоровка. Но все потому, что россияне постоянно пытаются там наступать.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, для оккупантов это очень важно. Кроме того, в эпицентре боевых действий также Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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"Ведь Белогоровка, фактически, трамплин для контрнаступления в направлении Лисичанско-Северодонецкой агломерации", – сказал он.

Коваленко убежден, что так россияне испытывают для себя угрозу. Мол, им опасно, когда этот населенный пункт контролируют ВСУ.

Но они тратят большой опять-таки ресурс, постоянно пытаются штурмовать наши позиции. Но у них это не удается, у них нет никакого успеха на этом направлении,

– рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он отметил, что также успехов у россиян нет и вообще по локации до Северска.

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Какая главная цель оккупантов

"Главная их цель – это через Белогоровку начать продвижение из Кременной. Также в юго-западном направлении так создать условия для окружения Северска", – рассказал Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что оккупанты выдвигались на Север из Бахмута с такой же целью, чтобы полностью взять в окружение эту локацию.

"Но сейчас им это не удается. Возвращаясь к главной причине – это критический дефицит ресурса. Не только технического компонента – танков, ББМ, артиллерии и т.д., но уже и человеческого ресурса", – подытожил он.

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