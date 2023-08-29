В ОК "Юг" объяснили важность освобождение Работиного

Минобороны Украины 28 августа официально подтвердило полное освобождение села Работино в Запорожской области. Наталья Гуменюк пояснила, что освобождение села оказывает в том числе очень мощное психологическое давление на врага.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что для Украины важен каждый населенный пункт, освобожденный нашими силами обороны. Ведь люди, находившиеся в оккупации, чувствуют это на себе, пишет 24 Канал.

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Кстати говоря, Работино оккупанты захватили в марте 2022 года. С этого времени люди в населенном пункте жили под оккупацией врага.

Каково значение освобождения Работиного

Само продвижение сил обороны – это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны – это тоже оружие,

– объяснила спикер Сил обороны юга.

Она добавила, что любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи своей обороны для того, чтобы:

не быть выбитыми оттуда;

крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.

"Третий компонент, когда враг выбит из населенного пункта, он вынужден переходить на следующие позиции, обозначая те места, где он сосредотачивается", – объяснила Гуменюк.

Какое значение имеет освобождение Работиного на Запорожье