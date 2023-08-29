В ОК "Юг" объяснили важность освобождение Работиного
Минобороны Украины 28 августа официально подтвердило полное освобождение села Работино в Запорожской области. Наталья Гуменюк пояснила, что освобождение села оказывает в том числе очень мощное психологическое давление на врага.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что для Украины важен каждый населенный пункт, освобожденный нашими силами обороны. Ведь люди, находившиеся в оккупации, чувствуют это на себе, пишет 24 Канал.
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Кстати говоря, Работино оккупанты захватили в марте 2022 года. С этого времени люди в населенном пункте жили под оккупацией врага.
Каково значение освобождения Работиного
Само продвижение сил обороны – это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны – это тоже оружие,
– объяснила спикер Сил обороны юга.
Она добавила, что любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи своей обороны для того, чтобы:
- не быть выбитыми оттуда;
- крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.
"Третий компонент, когда враг выбит из населенного пункта, он вынужден переходить на следующие позиции, обозначая те места, где он сосредотачивается", – объяснила Гуменюк.
Какое значение имеет освобождение Работиного на Запорожье
- 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наши военные полностью освободили Работино от российских оккупантов.
- Чиновница добавила, что украинские военнослужащие продолжают движение юго-восточнее населенного пункта и южнее Малой Токмачки. Наши бойцы продвигаются на направлениях Новоданиловки, Новопрокоповки и Малой Токмачки, Очереватого. По словам Маляр, россияне пытаются всеми силами остановить движение украинских военных.
- Следует заметить, что Работино открывает ВСУ возможность окружить Токмак, что в 20 километрах. Далее наши военные могут продвинуться на Мелитополь и Бердянск.
- Россияне перебрасывают свои силы на юг, ведь они хотят помешать продвижению наших военных в Токмак, который является очень важным логистическим и опорным центром. В частности, из Крыма и через Токмак проходит железнодорожная ветка.