Более 7 тысяч бойцов КНДР находятся у границы с Украиной: в ГУР рассказали, чем их вооружили

Накануне стало известно, что КНДР отправила своих военных в Россию для участия в войне. Сейчас вблизи границы с Украиной находятся более 7 тысяч северокорейский военных.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. В разведке отметили, что солдаты КНДР были снаряжены "по-пехотному".

Смотрите также Россия формирует штурмовые подразделения из осужденных и больных гепатитом для войны в Украине, – ГУР

Чем Россия вооружила солдат из КНДР

В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор Россия перебросила из приморского края в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР,

– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов Воздушно-космических сил России были привлечены для перемещения северокорейских военных.

"КНДРовцев Москва вооружила, в частности, 60 миллиметровыми минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК “Феникс” и РПГ-7", – рассказали в ГУР.

В разведке также поделились, что части северокорейских солдат выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

В ГУР также напомнили, что подготовка военных из КНДР, которых страна-агрессор хочет задействовать в войне против Украины, проходит на пяти полигонах, расположенных на дальнем востоке России.