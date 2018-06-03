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Чем грозит кризис украинскому бизнесу и как ему защититься: советы эксперта

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Как защититься от экономического кризиса
Как защититься от экономического кризиса / 24 канал

Украинцам не стоит бояться малого бизнеса. Это хорошая возможность заработать для себя, даже в условиях слабой экономики и потенциального кризиса. Если финансовые рынки не работают и сохранение денег не работает – можно создать мелкий бизнес. А не ждать решения макроситуации.

Об этом во время пресс-брифинга отметил президент Киевской школы экономики, соучредитель VoxUkraine Тимофей Милованов.

В случае кризиса первая угроза – девальвация. Поэтому, если есть возможность – стоит искать и заключать западные контракты, фиксировать доходы в валюте, а контракты по финансовым обязательствам – в гривне и заключать договоры аренды на три года вперед в валюте, которая будет дешеветь,
– посоветовал Милованов.

Еще одна угроза – когда в бюджете закончатся деньги, он придет к бизнесу. То есть – налоговая придет "трясти". Потому что пенсии надо будет чем-то платить. Поэтому – придут к тем, у кого большая маржа или у кого непонятная структура. Поэтому – стоит позаботиться о легальности бизнеса.

Зато экспортерам, отметил экономист, девальвация даже выгодна – например, ИТ-компании смогут нанимать больше работников за меньшие деньги в Украине, а прибыли по международным контрактам получать так же – в стабильной валюте.

Подробнее о кризисных рисках читайте в публикации: Украине грозит новый экономический кризис: по кому "ударит" и как предотвратить

Теги: Новости Украины Бизнес Доллар-Гривна
Источник: 24 канал
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