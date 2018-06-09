Чем завершились аварии с участием президентского кортежа

В течение последних трех месяцев две аварии произошли по вине официальных кортежей. Сперва вблизи Банковой авто по сопровождению президента сбило дедушку. А недавно автомобиль наехал на 13-летнего мальчика. Оно тоже якобы из кортежа гаранта, хотя в Администрации президента все отрицают. Такие же ДТП происходили и с сопровождением Януковича.

В спальном районе Киева около 21:00 вечера 13 летний Саша переходил дорогу с велосипедом в руках. Вдруг на бешеной скорости его сбила иномарка. Удар был настолько мощный, что парня отбросило на несколько метров, там до сих пор остались следы, которые рисовали полицейские. Впоследствии выяснилось, хоть в Банковой это отрицают, что автомобиль принадлежит президентскому кортежу.

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В тот вечер толпа едва не совершила над водителем самосуд. Тест на драгера не выявил алкоголя в крови. Мальчика же тем временем доставили на скорой в больницу.

У него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и множественные переломы конечностей,

– отметил ассистент кафедры детской хирургии Александр Карабенюк.

Саша и сегодня в детской больнице Охматдет. К нему не пускают, потому что мальчик перенес 3 операции. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, которому буквально собирали кости.

"Восстановление возможно от года и до бесконечности", – подчеркнул Александр Карабенюк.

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В АП не реагировали на инцидент. В отличие от аварии в правительственном квартале, которая произошла в начале весны. Кортеж президента сбил мужчину 87 лет, который до пенсии работал на высоких должностях в правоохранительных органах. Он сам признал нарушение правил. Впрочем, на Банковой все равно пообещали помочь мужчине. Мы пытались выяснить как, впрочем в 17-й больнице пострадавшего уже выписали, а его сын общаться с журналистами не хочет.

Кровавую эстафету аварий с кортежами Петр Порошенко перехватил у предшественника. В 2010 скорая из кортежа Януковича на скорости 180 км в час въехала в такси. Виктория Есауленко с мужем сидела на заднем сиденье авто. Водитель скончался на месте. Виктория с мужем выжили чудом.

Открытая черепно-мозговая травма, клиническая смерть, кома, порвана селезенка, сломаны оба бедра, гематома внутренних органов, по мелочам даже перечислять не буду сколько всего еще было. Муж держал меня, обнял за плечо, ему оторвало левую руку. Ее ему пришивали, все обошлось. Ну и тоже у него много внутренних повреждений,

– сказала пострадавшая в ДТП Виктория Есауленко.

Операции и лечение семье оплачивала страховая компания. Помогали друзья и коллеги. А вот от Администрации президента получили только путевки в санаторий.

Мы не восстановились и не знаем восстановимся ли когда-нибудь. Потому что черепно-мозговые открытые травмы просто так не проходят. У мужа рука приросла, но она все равно уже недееспособна и не функционирует так, если бы был здоров. Внутренние органы также порваны и собраны в кучу,

– резюмировала Виктория Есауленко.

Поэтому помогут ли сегодня 13-летнему Саше – вопрос скорее риторический.