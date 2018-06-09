Чим завершилися аварії за участю президентського кортежу

Впродовж останніх трьох місяців дві аварії сталися з вини офіційних кортежів.Спершу поблизу Банкової автіка з супроводу президента збила дідуся. А нещодавно авто наїхало на 13-річного хлопчика. Воно теж нібито з кортежу гаранта, хоча в Адміністрації президента все заперечують. Такі ж ДТП ставалися і з супроводом Януковича.

У спальному районі Києва близько 21:00 вечора, 13 річний Сашко переходив дорогу з велосипедом в руках. Аж раптом на шаленій швидкості його збила іномарка. Удар був настільки потужний, що хлопця відкинуло на кілька метрів, там й досі лишилися сліди, які малювали поліцейські. Згодом з'ясувалося, хоч в Банковій це заперечують, що автомобіль належить президентському кортежу.

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Того вечора натовп ледь не вчинив над водієм самосуд. Тест на драгері не виявив алкоголю в крові. Хлопчика ж тим часом доправили швидкою в лікарню.

У нього закрита черепно-мозкова травма, травма грудної клітки і множинні переломи кінцівок,

– зазначив асистент кафедри дитячої хірургії Олександр Карабенюк.

Саша і сьогодні в дитячій лікарні Охматдит. До нього не пускають, бо хлопчик переніс 3 операції. Лікарям вдалося стабілізувати стан дитини, якій буквально збирали кістки.

"Відновлення можливе від року і до безкінечності", – наголосив Олександр Карабенюк.

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В АП не реагували на інцидент. На відміну від аварії в урядовому кварталі, яка сталася на початку весни. Кортеж президента збив чоловіка 87 років, який до пенсії працював на високих посадах у правоохоронних органах. Він сам визнав порушення правил. Утім на Банковій все одно пообіцяли допомогти чоловікові. Ми намагалися з'ясувати як, утім у 17-й лікарні потерпілого вже виписали, а його син спілкуватися із журналістами не хоче.

Криваву естафету аварій з кортежами Петро Порошенко перехопив у попередника. У 2010 швидка з кортежу Януковича на швидкості 180 км за годину в'їхала в таксі. Вікторія Єсаулєнко з чоловіком сиділа на задньому сидінні авто. Водій помер на місці. Вікторія з чоловіком вижили дивом.

Відкрита черепно-мозкова травма, клінічна смерть, кома, порвана селезінка, поламані обидва стегна, гематома внутрішніх органів, по дрібницях навіть перераховувати не буду скільки всього ще було. Чоловік тримав мене, обійняв за плече, відтак, йому відірвало ліву руку. Її йому пришивали, все обійшлося. Ну і теж у нього багато внутрішніх пошкоджень,

– сказала постраждала у ДТП Вікторія Єсаулєнко.

Операції та лікування родині оплачувала страхова компанія. Допомагали друзі та колеги. А от від Адміністрації президента отримали лише путівки в санаторій.

Ми не відновилися і не знаємо чи коли-небудь відновимося. Тому що, черепно-мозкові відкриті травми просто так не проходять. У чоловіка рука приросла, але вона все одно вже недієздатна і не так функціонує так, якби була здорова. Внутрішні органи також порвані і зібрані в купу,

– резюмувала Вікторія Єсаулєнко.

Тож чи допоможуть сьогодні 13-річному Сашку – питання радше риторичне.