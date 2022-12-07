Месси, два португальца и герой Польши: топ-10 лучших игроков ЧМ-2022 после 1/8 финала

Бруну Фернандеш получил самую высокую среднюю оценку от популярного статистического портала. В десятку лучших вошли Мбаппе и Гризманн, а также три игрока, вылетевших на групповой стадии.

На чемпионате мира 2022 года завершилась стадия 1/8 финала. В ней определились восемь команд, продолжающих борьбу за звание лучшей сборной мира.

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Португальцы из МЮ зажигают

Тем временем популярный статистический портал SofaScore определился с топ-десяткой лучших футболистов по итогам прошедших 56 поединков. Лидером рейтинга является португальский хавбек Бруно Фернандеш.

Футболист Манчестер Юнайтед дважды забил и отдал три результативных передачи в трех сыгранных матчах. Он единственный футболист турнира, который имеет среднюю отметку выше 8,00. Также в тройку лучших входят Лионель Месси и Войцех Щенсны.

Тот-10 лучших футболистов ЧМ-2022:

Бруно Фернандеш (Португалия) – 8,43

Лионель Месси (Аргентина) – 7,95

Войцех Щенсны (Польша) – 7,93

Антуан Гризманн (Франция) – 7,93

Килиан Мбаппе (Франция) – 7,85

Диогу Далот (Португалия) – 7,80

Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун) – 7,75

Йозуа Киммих (Германия) – 7,73

Мохаммед Кудус (Гана) – 7,70

Коди Гакпо (Нидерланды) – 7,63

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Кто остался в борьбе за чемпионство

Интересно, что в рейтинге нашлось место для трех игроков, которые со своими сборными не вышли в плей-офф – Кастеллетто, Киммих и Кудус. Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2022 сойдутся следующие пары:

Хорватия – Бразилия

Нидерланды – Аргентина

Марокко – Испания

Англия – Франция

Первые два матча пройдут 9 декабря, последние два – 10-го. Новый чемпион мира определится 18 числа в Лусаиле.