Марокко будет играть за Африку, Роналду сойдется с недавними обидчиками: анонс ЧМ-2022 6 декабря

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сыграют два последних поединка 1/8 финала. Марокканцы попытаются приказать испанцев за ливень Японии, а Португалия будет брать реванш в Швейцарии.

24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 17-й игровой день. 6 декабря уже определятся все четвертьфиналисты Мундиаля, поскольку пройдут последние поединки 1/8 финала.

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Марокко – Испания

Начало: 17:00

Стадион: Эдьюкейнш Сити Стедиум (Аль-Раян)

Марокко уж точно можно называть лучшей африканской командой этого Мундиаля. Подопечные Реграга очень уверенно провели групповой этап, набрав четыре балла в матчах с медалистами прошлого ЧМ.

И если с хорватами получилось получить только ничью, то бельгийцев "львы Атласа" переиграли по всем статьям (то же можно сказать и о матче с Канадой). Это позволило марокканцам выиграть очень непростую группу.

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Впрочем, судьба оказалась не слишком благосклонна к этой команде, ведь уже в 1/8 финала им придется противостоять Испании. Подопечные Луиса Энрике стартовали с выноса Коста-Рики (7:0), но остаток дистанции доиграли у полуноги.

Победу над немцами "фурия роха" упустила в конце матча, а из-за поражения от Японии в последнем туре, кажется, не слишком переживала. По-видимому, считали, что сойтись с марокканцами будет выгоднее, чем с Хорватией.

А такое мнение может жестко подставить Луиса Энрике, ведь на этом турнире именно африканцы выглядят более убедительно. У команды налажено взаимодействие между всеми линиями, где у каждой есть по 1-2 лидера. Особо стоит отметить атаку с Зиешем, Буфалем и Эн-Несири.

. Марокко только один раз выходил в плей-офф на пяти предыдущих Мундиалях. Случилось это в 1986 году, когда африканцы выиграли группу с Англией, Польшей и Португалией, но проиграли в 1/8 финала немцам.

Конечно, по классу испанцы выше соперника и имеют достаточно широкую скамейку запасных, чтобы дожать его после перерыва или даже в экстратайме. Однако судьба может вернуть должок пиренейцам за "слив" Германии, тем более Марокко по силам это сделать.

Португалия – Швейцария

Начало: 21:00

Стадион: Лусаил Айконик Стедиум (Лусаил)

Роналду и компания не испытывали особых проблем с выходом из группы. Даже проигрыш Кореи в последнем туре не навредил подопечным Сантуша. Португальцы не только сохранили первую ступеньку, а еще и дали отдых ряду лидеров.

Теперь же на первой стадии плей-офф их ожидает битва с крепким европейским середняком. Швейцарцы в этом году уже преодолевали "красно-зеленых" в Лиге наций и вообще нередко берут очки и даже обыгрывают фаворитов.

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В группе же подопечные Якина заслуженно переиграли крепких сербов и авантюрных камерунцев, а Бразилии минимально проиграли лишь поздним голом. Что и говорить об уровне команды, если для "нейтралов" это уже пятый подряд выход в плей-офф на ЧМ или Евро.

Нет сомнений, что Португалии будет нелегко против такого организованного соперника. Защита швейцарцев может связать ноги Роналду, Фелишу и Фернандешу, а не слишком надежную защиту оппонента подарит моменты для Эмболо или Шакири. От матча не стоит ждать много голов, а скорее немало борьбы.

Если португальцы забьют в первом тайме, игра пойдет по их плану. Если нет, вполне вероятна сенсация в этой игре, ведь Швейцария уцепится зубами за свой шанс. будь он в основное время, экстратаймах или даже серии пенальти.

. Португалия и Швейцария отыграли 25 очных встреч и небольшое преимущество у них на стороне "нейтралов" – 11 побед против девяти у лузитан. Еще пять матчей завершились вничью. Только в этом году команды встречались дважды в Лиге наций, где обменялись домашними победами – 4:0 в Португалии и 1:0 в Швейцарии.