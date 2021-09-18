Через 30 лет часть Украины может стать пустыней, – ученый

Степная зона Украины через 30 лет может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. Кроме того, есть угроза потери плодородных украинских черноземов.

О возможном изменении климата в Украине в эфире одного из телеканалов рассказал ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если не принимать никаких мер.

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Часть Украины может стать пустыней

По словам эксперта, климат теперь меняется как никогда быстро. Воды в почве становится все меньше, а выветривание усиливается, поэтому чернозем буквально уносит.

Скорость этого процесса такова, что мы их (почвы – 24 канал) реально можем потерять за 20 лет,

– подчеркнул Дикий.

В результате, считает ученый, через 30 лет на территории южных областей Украины могут появиться пустыни.

Например, такие, как Олешковские пески на Херсонщине. Они образовались именно таким, а не естественным путем. Этому также способствовало неправильное распахивание почвы.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", – предупредил Дикий.

Бороться опустыниванием нужно немедленно

Ученый также пояснил, что с проблемой опустынивания следует бороться уже сейчас. Ведь поднятие уровня Мирового океана, который способен подтопить Украину, возможно только в далекой перспективе и не повлияет на насущную ситуацию.