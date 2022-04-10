Через Дию собрали более 250 миллионов гривен на украинскую армию

На нужды украинской армии через применение Дия собрали уже более 250 миллионов гривен. Собранные деньги поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.

Об этом сообщил в своем телеграме Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации Украины.

Актуально Федоров рассказал, как украинцы помогают ВСУ: с каждой квартиры снимали вражескую технику

"Главное – не останавливаться и поддерживать наших воинов", – отметил министр.

За деньги, перечисленные через Дию, фонд закупил для армии:

12 206 бронежилетов;

5660 шлемов;

12 666 средств связи;

3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;

2 793 квадрокоптера;

11 военных беспилотных авиационных комплексов;

1 703 генераторы и другие источники питания;

72 автомобиля;

2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника);

1 391 ноутбук;

2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков;

309 единиц саперного оборудования.

Заметим, что фонд "Вернись живым" почти ежедневно отчитывается о том, что он закупил за собранные деньги и куда отправил. Следить за тем, куда идут деньги – можно по ссылке.

Продолжайте поддерживать украинскую армию. Делайте донаты через приложение Дия в несколько кликов,

– добавил Федоров.

Интересно – Притула рассказал о волонтерстве: смотрите видео