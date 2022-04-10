Через Дию собрали более 250 миллионов гривен на украинскую армию
Источник:телеграм Михаила Федорова
На нужды украинской армии через применение Дия собрали уже более 250 миллионов гривен. Собранные деньги поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.
Об этом сообщил в своем телеграме Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации Украины.
Актуально Федоров рассказал, как украинцы помогают ВСУ: с каждой квартиры снимали вражескую технику
"Главное – не останавливаться и поддерживать наших воинов", – отметил министр.
За деньги, перечисленные через Дию, фонд закупил для армии:
- 12 206 бронежилетов;
- 5660 шлемов;
- 12 666 средств связи;
- 3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;
- 2 793 квадрокоптера;
- 11 военных беспилотных авиационных комплексов;
- 1 703 генераторы и другие источники питания;
- 72 автомобиля;
- 2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника);
- 1 391 ноутбук;
- 2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков;
- 309 единиц саперного оборудования.
Заметим, что фонд "Вернись живым" почти ежедневно отчитывается о том, что он закупил за собранные деньги и куда отправил. Следить за тем, куда идут деньги – можно по ссылке.
Продолжайте поддерживать украинскую армию. Делайте донаты через приложение Дия в несколько кликов,
– добавил Федоров.
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