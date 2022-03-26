Через Изюм на Донбасс: Олег Синегубов рассказал о новой стратегии оккупантов

Новое направление движения российских военных – теперь они пытаются прорваться через Изюм в Луганскую и Донецкую области.

Такую информацию глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в комментарии Суспильному сегодня, 26 марта.

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Ранее сообщалось, что планы российских захватчиков изменились. Теперь им не нужен Киев, оккупанты стремятся захватить Донбасс.

Он (вражеский оккупант – 24 канал) пытается обойти город Изюм, пройти частью через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и в Донецкую области, фактически отрезать линию ООС,

– рассказал Синєгубов.

Председатель Харьковской ОГА сообщил, что в Изюмском направлении постоянно продолжаются бои. Однако он отметил, что Вооруженные Силы Украины героически держат свои позиции.

Самой горячей точной Харьковской области является город Изюм. По предварительным данным, этой ночью украинские военные удалось уничтожить российский вертолет.

"Там ведутся и сегодня бои. И ночью были. Даже сбит вражеский самолет – сейчас эта информация еще должна подтвердиться. И отбиты несколько попыток наступления на наши оборонительные позиции. Там борьба еще продолжается", – сказал Синегубов.

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