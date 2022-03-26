Таку інформацію голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у коментарі Суспільному сьогодні, 26 березня.

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Раніше повідомлялось, що плани російських загарбників змінились. Тепер їм не потрібен Київ, окупанти прагнуть загарбати Донбас.

Він (окупант — 24 канал) намагається оминути місто Ізюм, пройти частиною через нього, щоб переправити свої війська до Луганської та до Донецької областей, фактично відрізати лінію ООС,

– розповів Синєгубов.

Голова Харківської ОВА повідомив, що в Ізюмському напрямку постійно тривають бої. Проте він зауважив, що Збройні Сили України героїчно тримають свої позиції.

Найгарячішою точкою Харківської області є місто Ізюм. За попередніми даними, цієї ночі українським військовим вдалося знищити російський вертоліт.

"Там ведуться і сьогодні бої. І вночі були. Навіть збитий ворожий літак – зараз ця інформація ще має підтвердитися. І відбиті декілька спроб наступу на наші оборонні позиції. Там боротьба ще триває", – сказав Синєгубов.

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