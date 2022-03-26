Нові плани росіян розкрив високопоставлений представник Пентагону. У коментарі Reuters він зазначив, що окупанти перегрупують свої сили.

До теми ЗСУ відкинули ворога від Києва завдяки успішним контратакам, – британська розвідка

Київ виявився не до снаги окупантам, тепер вони зосередяться на сході

Оскільки Росії не вдалося "взяти" Київ за 3 дні, як вона зухвало планувала, Кремль готовий відмовитися від загарбання столиці. Якщо не зовсім, то тепер це принаймні більше не буде головною ціллю. Натомість окупанти зосередяться на "взятті" сходу.

Уже традиційно тактика Росії буде підлою та цинічною. Представник Міноборони США вважає, що росармія спробує відрізати Донбас та українських військових, які захищають його, щоб потім використати це як важіль впливу під час перемовин.

Тим часом Росія вже заявила, що перший етап її "військової операції" нібито завершений і тепер вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу. Це оголошення – ще один доказ того, що Кремль змінив свої плани, зіткнувшись із запеклим опором українців протягом місяця війни.

Високопоставлений чиновник США відзначив, що дії російської армії теж підтверджують ці припущення. За його словами, окупанти стають більш агресивними на Донбасі.

Вони, безумовно, зробили схід пріоритетним у своєму списку,

– наголосив він.

У розпорядженні Сполучених Штатів також з'явилися дані про те, що Росія хоче залучити свої сили з Грузії для війни проти України. Наразі незрозуміло, куди саме відправлять "підкріплення", але їхнім кінцевим пунктом призначення може стати саме Донбас.

Дивіться також – Арестович спрогнозував, чи буде затяжна війна: відео