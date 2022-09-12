Не хватает мяса: из Крыма через Керченский мост хотят выпускать только по военному билету

Из оккупированного Крыма через Керченский мост захватчики собираются выпускать людей только по военному билету.

Жители Крыма публикуют в сети фотографии с соответствующими объявлениями. Там отмечены новые правила выезда через мост. Они начнут действовать с 15 сентября.

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Так, выезжая по Керченскому мосту, военнообязанные россияне должны предъявить военный билет. Иначе захватчики не пропустят

В сети пишут, похоже, путину уже не хватает "пушечного мяса".

Объявления в Крыму / Фото с твиттера:

Когда уничтожат Крымский мост

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее подчеркивал, что крымский мост – это военный объект, через который перебрасывают подкрепление для войск агрессора. Он будет уничтожен, как только представится такая возможность. По словам Данилова, в этом нет ничего удивительного.

Чиновник предупредил, что у путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Другого выхода у противника нет.

Кстати, 4 сентября на Крымском мосту снова фиксировали эшелон российской военной техники. Россияне перебрасывали в Украину бронетранспортеры; реактивные системы залпового огня "Град"; а также грузовики.

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