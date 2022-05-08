Об изменениях сообщили в Укрзализныце. Там добавили, что на период действия комендантского часа вход и выход из железнодорожного вокзала по соображениям безопасности могут быть ограничены правоохранительными органами.

Важно Затяжного комендантского часа в Киеве 8 – 9 мая не будет, но у КГГА есть несколько оговорок

Да, комендантский час будет действовать:

с 19:00 8 мая по 05:00 10 мая в Запорожье;

с 22:00 8 мая по 05:00 10 мая в Одессе.

На период действия продленного комендантского часа временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и Запорожье и обратно.

Посадка в поезда дальнего сообщения возможна только для транзитных пассажиров или пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала действия комендантского часа,

– отметили в Укрзализныце.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса – Главная.

В ряде регионов введут длинный комендантский час

Враг может устроить ряд провокаций на 9 мая. Именно поэтому в МВД предупредили, что в некоторых населенных пунктах из-за угрозы будет введен усиленный комендантский час. Решение будут принимать местные власти.

В МВД подтвердили: в ряде регионов может обостриться работа диверсионно-разведывательных групп. Именно из-за угрозы провокаций в определенных областях могут ввести длительный комендантский час.

Правоохранители просят отнестись к этому серьезно и с пониманием. Также людей призывают – в эти дни не следует делать массовые мероприятия.

Добавим, что эксперты ожидают, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине или начать нападение на Молдову. Есть вероятность, что Россия заявит об аннексии Донбасса. Кроме того, российский президент рассматривает возможность объявления всеобщей мобилизации в России.

Известно, что российские захватчики готовят военный "парад" в разрушенном Мариуполе. В то же время, в России признали, что не смогут провести "парад победы" в оккупированном Донецке и Луганске.

Россия готовит провокации к 9 мая в украинских городах: смотрите видео