Про зміни повідомили в Укрзалізниці. Там додали, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами.

Важливо Затяжної комендантської години в Києві 8 – 9 травня не буде, але в КМДА є кілька застережень

Так, комендантська година діятиме:

з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня у Запоріжжі;

з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня в Одесі.

На період дії подовженої комендантської години тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси і Запоріжжя та зворотно.

Посадка в поїзди далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години,

– зазначили в Укрзалізниці.

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса – Головна.

У низці регіонів введуть довгу комендантську годину

Ворог може влаштувати низку провокацій на 9 травня. Саме тому в МВС попередили, що в деяких населених пунктах через загрозу введуть посилену комендантську годину. Рішення ухвалюватиме місцева влада.

У МВС підтвердили: у низці регіонів може загостритись робота диверсійно-розвідувальних груп. Саме через загрозу провокацій у певних областях можуть ввести тривалу комендантську годину.

Правоохоронці просять поставитись до цього серйозно та з розумінням. Також людей закликають – у ці дні не варто робити масових заходів.

Додамо, що експерти очікують, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, або розпочати напад на Молдову. Існує ймовірність, що Росія заявить про анексію Донбасу. Окрім того, російський президент розглядає можливість оголошення загальної мобілізації у Росії.

Відомо, що російські загарбники готують військовий "парад" у зруйнованому Маріуполі. Водночас у Росії визнали, що не зможуть провести "парад перемоги" в окупованому Донецьку та Луганську.

До теми – Росія готує провокації до 9 травня в українських містах: дивіться відео