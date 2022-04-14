За месяц Путин устроил и Сребреницу, и Цусиму

Специально не писал ночью, пока не станет совсем ясно. Однако теперь это факт, подтвержденный даже Минобороны РФ – флагманом Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" пущен на дно двумя ракетами украинского производства "Нептун".

"Титаник" Путина

На нем сдетонировал боезапас, и примерно в два часа ночи по местному времени он завалился на левую сторону и затонул.

Важно Историческая ночь: украинское уничтожение "Москвы" войдет в мировые учебники

Как отметили наблюдатели, тот самый крейсер, которого послали украинские пограничники у острова Змеиный. И тот же, что возглавлял группировку Военно-морских РФ в Сирии.



Всего через месяц Путин сумел собрать комплект с новой сребреницы и Цусимы / Фото из фейсбука Ильи Пономарева

Антирекорд "Курска" побит

Его основная военная задача – противокорабельная защита, ПВО и прикрытие десантов. В настоящее время достоверно известно спасение 50 человек из 510 членов экипажа. Для сравнения – во время катастрофы подводной лодки "Курск" погибли 107 человек.

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Теперь у Путина в комплект к Сребренице есть еще и Цусима. И все за один месяц... Умелец!

Русские, давайте призовем его хоть траур объявить, что ли?

Актуальное – запись разговора украинских пограничников на острове Змеиный с экипажем российского крейсера "Москва": смотрите видео