Через неделю в Дие можно будет регистрировать информацию о разрушенном имуществе, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль сообщил, что уже через неделю в Дие можно будет регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном россиянами имуществе. Каждый сможет оставить заявку на возмещение.

Соответствующую информацию о возможности украинцев информировать о разрушенном захватчиками имуществе в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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В Дие можно будет сообщать о разрушенном имуществе

Приблизительно уже через неделю в приложении "Дия" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины,

– заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, каждый, кто остался без крыши над головой, каждый, чей дом или квартиру уничтожили россияне, сможет оставить заявку на возмещение в Дие.

К слову, премьер-министр также сообщил, что в Украине уже был создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Как только война завершится, начнется восстановление всего, что разрушил враг.

Обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео

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