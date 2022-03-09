Відповідну інформацію про можливість українців інформувати про зруйноване загарбниками майно у своєму зверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише 24 канал.

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У Дії можна буде повідомляти про зруйноване майно

Приблизно вже за тиждень в додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України,

– заявив Шмигаль.

За словами глави уряду, кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартиру знищили росіяни, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії.

До слова, прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Як тільки війна завершиться, розпочнеться відновлення всього, що зруйнував ворог.

Звернення Дениса Шмигаля: дивіться відео

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