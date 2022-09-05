Благодаря UNITED24 уже удалось собрать 200 миллионов долларов помощи Украине, – Зеленский

Благодаря взносам людей на платформу UNITED24 уже удалось собрать 200 миллионов долларов для Украины. Средства поступали из 110 стран мира.

На средства, которые пожертвовали люди со всего мира, удалось купить дроны, машины скорой, спецоборудование и тому подобное. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 5 сентября.

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Через платформу UNITED24 Украина получила 200 миллионов долларов помощи

Четыре месяца назад мы запустили специальную фандрейзинговую платформу UNITED24, чтобы объединить мир вокруг нашей борьбы за свободу. Благодаря взносам людей из 110 стран мира нам удалось аккумулировать почти 200 миллионов долларов для помощи Украине.

– написал Зеленский.

За эти средства государство приобрело машины скорой помощи, оборудование для разминирования, дроны-разведчики и прочее. Это уже служит нашим военным и спецслужбам и спасает человеческие жизни.

Владимир Зеленский призвал отстаивать нашу свободу и сплачиваться для победы вместе.

"Все это уже спасает людей и помогает нам защищаться от российского террора. Присоединяйтесь к защите свободы. Никогда не останавливайтесь, отстаивая то, что действительно имеет значение для всех нас. Вместе победим!" – говорится в сообщении президента.

Что такое UNITED24

UNITED24 – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Средства поступают на счета Нацбанка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям:

оборона и разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины.

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