Огонь уничтожил три автомобиля: пожар возле медуниверситета во Львове – видео
27 июля 2021 , 10:51Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовской области
На Пекарской возле медуниверситета во Львове возник пожар. Как следствие, сгорели три авто и одно повредилось. Никто из людей не пострадал. Сейчас полиция устанавливает причину возгорания.
Пожар произошел 27 июля в 5 утра. Сообщают, что возгорание возникло на открытой территории.
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- Спасателям сообщили о пожаре двух автомобилей.
- Когда работники ГСЧС прибыли, то горели уже 3 легковушки и огонь распространялся на внедорожник.
- Спасатели локализовали пожар в 05:24, а ликвидировали его в 05:36.
- В результате полностью сгорели три авто: УАЗ 3962, Chevrolet Aveo и Ford Tourneo Connect. Также повредился салон в одном внедорожнике.
- Чтобы уничтожить пожар привлекли 15 работников ГСЧС и 3 спецтехники.
- Причины возгорания устанавливают правоохранители.
Возле медуниверситета во Львове возник пожар: смотрите видеоОбратите внимание!