Впервые в Украине приобрели вертолет за деньги, собранные через UNITED24

За средства инициативы UNITED24 приобрели первый вертолет. Этот вертолет очень необходим на фронте, ведь будет помогать в эвакуации тяжелораненых.

Вице-премьер Михаил Федоров подчеркнул, что в рамках инициативы UNITED24 приобрели спасательный вертолет МИ-2АМ-1. Его стоимость составляет 23,4 миллиона гривен.

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Вертолет может преодолевать до 600 километров

Глава Минцифры рассказал, что вертолет набирает скорость до 200 километров в час. Воздушное судно может преодолевать расстояние до 600 километров. В правительстве говорят – это очень важно, когда на счету есть каждая минута.

Благодарю вас, что продолжаете донатить! Каждый ваш вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц,

– поблагодарил за помощь Михаил Федоров.

О глобальной инициативе UNITED24 сообщили в мае. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что первая составляющая предполагает сбор средств для помощи пострадавшим от врага украинским регионам. Сделать донат можно в один клик из любой страны мира.

Все средства попадают на счет Нацбанка

Все собранные средства попадают на счета Национального банка Украины. Уже оттуда деньги будут поступать на счета Минобороны, Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения. О поступлениях есть отчеты.

Помочь Украине в ее борьбе с агрессором можно здесь.

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Смотрите в видео, как работают украинские военные в Харьковской области: