Очередной шанс для Украины: зачем Зеленский снова полетел в США
Источник:24 канал
20 сентября начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. В этом месяце это уже вторая поездка украинского главы в США.
В Нью-Йорке глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч. 24 канал пообщался с международником Макаром Тараном о роли ООН как площадки для переговоров и новых форматах украинско-американских отношений.
Читайте Зеленский прибыл в США и почтил память погибших в терактах 11 сентября – первые фото
Кто такой Макар ТаранКандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Глава Украинской Ассоциации Американистики, член общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины. Стипендиат программы обменов Фулбрайта. Исследует внешнюю политику США, американо-китайские отношения и Тайвань.
Макар Таран / Фото 5 канала
Последствия предыдущего визита
Каковы ключевые долгосрочные результаты недавнего визита Зеленского в США?
Визит украинского президента создал в целом позитивный общий психологический фон для нового витка украинско-американских отношений. Мы продемонстрировали важность и ценность для Украины опоры на сотрудничество с Соединенными Штатами и в военно-политическом, и в экономическом измерениях.
По теме У Зеленского подытожили соглашения, подписанные в рамках визита в США
Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме / Фото Getty Images
Важно Афганистан, игра США и повторение хаоса 90-х: эксперт прояснил суть конфликта
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме:
Президент "забыл" пригласить Джо Байдена в Украину, это выглядит как-то вообще то ли политически неграмотно, или, возможно, была какая-то договоренность это заявление не делать. Хотя на самом деле полноценный цикл двусторонних отношений стратегического уровня – когда происходят обоюдные визиты лидеров государств.
Я бы назвал этот визит очередным шансом для Украины сформировать стабильный трек отношений с ключевым партнером по безопасности, эффективность которого будет зависеть, в том числе от того, насколько мы сможем или способны наполнить партнерство с США реальными совместными проектами. Это касается проектов в экономике, направленных на технологическое и производственное партнерство. Достаточно важно осознавать, насколько мы способны будем доказать и свою политическую зрелость для этого партнерства.
Международная площадка
Какова роль Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликта на Донбассе?
ООН в той своей структуре сегодняшнего дня все больше превращается в форум обнародования и рекламы теми или иными лидерами государств своих приоритетов, сплошь и рядом в пропагандистском стиле. Консенсусный инструментарий ООН очень ограничен в связи с позицией России, частично Китая. Силового ресурса Организация собственного не имеет, опираясь на предоставление легитимности силовой интервенции тому или иному государству.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке / Фото Getty Images
Традиционно ООН в большей степени играет роль некоего амортизатора гуманитарных катастроф после тех или иных конфликтов. И поддержка наших резолюций в Организации имеет очень неустойчивое большинство, поэтому рассчитывать на какую-то политическую поддержку с соответствующими мерами мы не можем.
В чем заключается гуманитарная роль ООНОрганизация оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от военных конфликтов, эпидемий и стихийных бедствий. Существует отдельный Офис ООН по координации гуманитарных вопросов, где уделяют внимание и Украине. Так, по данным этого органа, сегодня 3,4 миллиона человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, причем половина этих людей живет в оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей. Всего за период с 2014 года было оказано помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов.
Интервью амбассадора Украины в США Оксаны Маркаровой о встрече Зеленского и Байдена:
Для нас сейчас особенно ценным является тщательно и кооперативно сотрудничать с США, европейскими странами и другими членами Организации, которые декларируют уважение к принципам демократии, незыблемости границ и против любых форм исторического реваншизма.
Как ООН повлияла на борьбу с российской агрессиейГенассамблея ООН 27 марта 2014 года приняла резолюцию № 68/262. Согласно этому документу, был подтвержден государственный суверенитет и территориальная целостность Украины. Также был признан нелегитимным так называемый референдум России в Крыму, благодаря которому была юридически оформлена аннексия полуострова Кремлем. Впоследствии было принято еще 8 резолюций, которые касались прав человека в Крыму, а также милитаризации полуострова.
Выступление Владимира Зеленского в Генассамблее ООН 2019 года:
Почему ООН является важной площадкой для проведения переговоров, в том числе с американцами?
По двум причинам. Первая – статус встреч якобы не совсем в рамках двусторонних рутинных отношений, и можно поднимать более общие вопросы, не ограничиваясь четким протоколом тем. К тому же присутствие на глобальном универсальном форуме – это одновременно и демонстрация тех или иных проблем в более общем мировом пространстве.
Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден / Фото Getty Images
Второй момент. Площадка ООН – это уникальная атмосфера и возможность чувствовать настроения конкретных стран или групп стран. Что в свою очередь дает определенные ориентиры во внешнеполитическом планировании.
Новые форматы сотрудничества
Какие направления являются перспективными для создания новых форматов сотрудничества Украины и США?
Все новые форматы важны. И чем их будет больше, тем основа межгосударственных отношений как форма взаимодействия бюрократических институций перерастет в практические взаимовыгодные отношения на всех уровнях. Лично я бы обратил внимание на два перспективных, по моему мнению, аспекта.
Это привлечение представителей украинской диаспоры в США к участию в тех или иных проектах, создание для них дополнительных возможностей реализации в Украине, тех или иных преференций для учебы или работы. Вообще фактор диаспоры является чрезвычайно мощным с точки зрения источника технологических адаптаций, менеджерского опыта и формирования определенных лоббистских групп в том числе.
В чем заключается влияние украинской диаспоры в СШАУкраинцы начали переселяться в США еще в конце XIX века. И сейчас украинская диаспора в стране насчитывает около миллиона человек. Представители диаспоры способствуют усилению политических, дипломатических и экономических связей США с Украиной через Группу поддержки Украины в Конгрессе США и Группу поддержки Украины в Сенате США. Также важной является некоммерческая организация – Украинский конгрессовый комитет Америки, который активно работает над донесением политической повестки дня Украины руководству США.
Истории успеха украинской диаспоры в США от "Голоса Америки":
Например, китайская диаспора в США на начальной фазе периода реформ стала одним из ключевых источников, необходимых для экономических трансформаций предпосылок, – технологии, инвестиции, менеджмент и тому подобное.
Также достаточно важным является реализация совместных проектов по производству той или иной продукции, ведь производственно-технологическая составляющая и является тем живым нервом как экономического роста, так и формирует устойчивый стратегический интерес двух стран относительно сотрудничества. Опять таки возьмем в пример Китай, экономическое наступление которого и финансово-инвестиционное проникновение практически во все сферы, как раз формирует политические лоббистские группы, а также запрос на стратегически стабильные долгосрочные партнерские отношения.
Владимир Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН / Фото Офиса Президента