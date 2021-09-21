Очередной шанс для Украины: зачем Зеленский снова полетел в США

20 сентября начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. В этом месяце это уже вторая поездка украинского главы в США.

В Нью-Йорке глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч. 24 канал пообщался с международником Макаром Тараном о роли ООН как площадки для переговоров и новых форматах украинско-американских отношений.

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Макар Таран / Фото 5 канала

Последствия предыдущего визита

Каковы ключевые долгосрочные результаты недавнего визита Зеленского в США?

Визит украинского президента создал в целом позитивный общий психологический фон для нового витка украинско-американских отношений. Мы продемонстрировали важность и ценность для Украины опоры на сотрудничество с Соединенными Штатами и в военно-политическом, и в экономическом измерениях.

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Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме / Фото Getty Images

И это как раз в тот момент, где у самих США после вывода войск из Афганистана наблюдалось значительное разочарование методикой отношений с союзниками и партнерами, а также определенная дезориентация относительно эффективности американской помощи.

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Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме:

По количеству подписанных документов, обнародованных планов и высказываний визит действительно беспрецедентный. Однако из многих деталей просматривается его ярко выраженная имиджевая составляющая, которая, у меня есть опасения, имела первоочередное значение. Уже немало было сказано о том, что План трансформации Украины, неожиданно озвученный президентом Владимиром Зеленским, вряд ли является какой-то этапной стратегической программой, поскольку не был представленый даже внутри страны. Встреча Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина:

Президент "забыл" пригласить Джо Байдена в Украину, это выглядит как-то вообще то ли политически неграмотно, или, возможно, была какая-то договоренность это заявление не делать. Хотя на самом деле полноценный цикл двусторонних отношений стратегического уровня – когда происходят обоюдные визиты лидеров государств.

Я бы назвал этот визит очередным шансом для Украины сформировать стабильный трек отношений с ключевым партнером по безопасности, эффективность которого будет зависеть, в том числе от того, насколько мы сможем или способны наполнить партнерство с США реальными совместными проектами. Это касается проектов в экономике, направленных на технологическое и производственное партнерство. Достаточно важно осознавать, насколько мы способны будем доказать и свою политическую зрелость для этого партнерства.

Международная площадка

Какова роль Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликта на Донбассе?

ООН в той своей структуре сегодняшнего дня все больше превращается в форум обнародования и рекламы теми или иными лидерами государств своих приоритетов, сплошь и рядом в пропагандистском стиле. Консенсусный инструментарий ООН очень ограничен в связи с позицией России, частично Китая. Силового ресурса Организация собственного не имеет, опираясь на предоставление легитимности силовой интервенции тому или иному государству.



Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке / Фото Getty Images

Традиционно ООН в большей степени играет роль некоего амортизатора гуманитарных катастроф после тех или иных конфликтов. И поддержка наших резолюций в Организации имеет очень неустойчивое большинство, поэтому рассчитывать на какую-то политическую поддержку с соответствующими мерами мы не можем.

В чем заключается гуманитарная роль ООН Организация оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от военных конфликтов, эпидемий и стихийных бедствий. Существует отдельный Организация оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от военных конфликтов, эпидемий и стихийных бедствий. Существует отдельный Офис ООН по координации гуманитарных вопросов , где уделяют внимание и Украине. Так, по данным этого органа, сегодня 3,4 миллиона человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, причем половина этих людей живет в оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей. Всего за период с 2014 года было оказано помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Интервью амбассадора Украины в США Оксаны Маркаровой о встрече Зеленского и Байдена:



Для нас сейчас особенно ценным является тщательно и кооперативно сотрудничать с США, европейскими странами и другими членами Организации, которые декларируют уважение к принципам демократии, незыблемости границ и против любых форм исторического реваншизма.

Как ООН повлияла на борьбу с российской агрессией Генассамблея ООН 27 марта 2014 года приняла Генассамблея ООН 27 марта 2014 года приняла резолюцию № 68/262 . Согласно этому документу, был подтвержден государственный суверенитет и территориальная целостность Украины. Также был признан нелегитимным так называемый референдум России в Крыму, благодаря которому была юридически оформлена аннексия полуострова Кремлем. Впоследствии было принято еще 8 резолюций, которые касались прав человека в Крыму, а также милитаризации полуострова.

Выступление Владимира Зеленского в Генассамблее ООН 2019 года:



Почему ООН является важной площадкой для проведения переговоров, в том числе с американцами?

По двум причинам. Первая – статус встреч якобы не совсем в рамках двусторонних рутинных отношений, и можно поднимать более общие вопросы, не ограничиваясь четким протоколом тем. К тому же присутствие на глобальном универсальном форуме – это одновременно и демонстрация тех или иных проблем в более общем мировом пространстве.



Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден / Фото Getty Images

Второй момент. Площадка ООН – это уникальная атмосфера и возможность чувствовать настроения конкретных стран или групп стран. Что в свою очередь дает определенные ориентиры во внешнеполитическом планировании.

Новые форматы сотрудничества

Какие направления являются перспективными для создания новых форматов сотрудничества Украины и США?

Все новые форматы важны. И чем их будет больше, тем основа межгосударственных отношений как форма взаимодействия бюрократических институций перерастет в практические взаимовыгодные отношения на всех уровнях. Лично я бы обратил внимание на два перспективных, по моему мнению, аспекта.

Это привлечение представителей украинской диаспоры в США к участию в тех или иных проектах, создание для них дополнительных возможностей реализации в Украине, тех или иных преференций для учебы или работы. Вообще фактор диаспоры является чрезвычайно мощным с точки зрения источника технологических адаптаций, менеджерского опыта и формирования определенных лоббистских групп в том числе.

В чем заключается влияние украинской диаспоры в США Украинцы начали переселяться в США еще в конце XIX века. И сейчас украинская диаспора в стране насчитывает около миллиона человек. Представители диаспоры способствуют усилению политических, дипломатических и экономических связей США с Украиной через Украинцы начали переселяться в США еще в конце XIX века. И сейчас украинская диаспора в стране насчитывает около миллиона человек. Представители диаспоры способствуют усилению политических, дипломатических и экономических связей США с Украиной через Группу поддержки Украины в Конгрессе США Группу поддержки Украины в Сенате США . Также важной является некоммерческая организация – Украинский конгрессовый комитет Америки, который активно работает над донесением политической повестки дня Украины руководству США.

Истории успеха украинской диаспоры в США от "Голоса Америки":



Например, китайская диаспора в США на начальной фазе периода реформ стала одним из ключевых источников, необходимых для экономических трансформаций предпосылок, – технологии, инвестиции, менеджмент и тому подобное.

Также достаточно важным является реализация совместных проектов по производству той или иной продукции, ведь производственно-технологическая составляющая и является тем живым нервом как экономического роста, так и формирует устойчивый стратегический интерес двух стран относительно сотрудничества. Опять таки возьмем в пример Китай, экономическое наступление которого и финансово-инвестиционное проникновение практически во все сферы, как раз формирует политические лоббистские группы, а также запрос на стратегически стабильные долгосрочные партнерские отношения.



Владимир Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН / Фото Офиса Президента