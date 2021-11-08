В Черкассах с 15 ноября могут ввести красную зону

В Черкассах вскоре могут ужесточить карантинные ограничения. Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стабилизируется, то уже 15 ноября в городе введут красную зону.

Пока показатели более-менее, – мэр

Если город дойдет до пиковых показателей, то жесткие ограничения будут введены не раньше понедельника, 15 ноября. Об этом видеообращении заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Важно За сутки – более 20 вызовов: в Черкассах бригады медиков работают в усиленном режиме

Если и будет введена красная зона, она будет со следующей недели. Если мы подойдем, то пиковых показателей проведем заседание комиссии и через 2 дня решение вступит в действие. Сегодня показатели у нас – более-менее, будем надеяться, что болезнь будет отступать,

– сказал городской голова.

Вскоре в городских больницах развернут новые COVID-койки. Кроме того, городской совет одобрит выделение дополнительных денег на средства защиты, лекарства и надбавку медикам тех медучреждений, которые не включены в список ковидных больниц. Так как в них попали пациенты, у которых не сразу зафиксировали COVID-19.

Смотрите видеообращение мэра Черкасс:

Какая ситуация с коронавирусом в Черкасской области

За сутки 8 октября коронавирусом в регионе заразились 243 человека.

5 ноября глава Черкасской ОГА Александр Скичко говорил, что в области увеличивается количество больных. Поэтому в области могли ввести красную зону 8 ноября.

В то же время работники скорой помощи не выдерживают сильной нагрузки. Так как в сутки совершают более 20 выездов. Так, только через месяц из управления Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи уволились два диспетчера.