В Черкассах курсанты института пожарной безопасности спасли двух рыбаков

В Черкассах утром 25 декабря 2 рыбака провалились под лед на реке. К счастью, их смогли спасти курсанты-второкурсники.

Трое курсантов института пожарной безопасности находились на дежурстве. Однако вдруг они услышали крики о помощи из местного водоема.

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Мужчин госпитализировали в больницу

Курсанты-второкурсники Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов бросились на помощь мужчинам, которые звали на помощь. Юноши вытащили из воды рыбаков, в возрасте 75 и 57 лет.

Курсанты, спасшие рыбаков / Фото ГСЧС

Обоих рыбаков госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.

В ГСЧС отметили правила безопасной рыбалки зимой и не выходить на тонкий лед.

Курсанты спасли двух рыбаков в Черкассах: смотрите видео

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