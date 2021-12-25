В Черкассах курсанты института пожарной безопасности спасли двух рыбаков
Источник:ГСЧС
В Черкассах утром 25 декабря 2 рыбака провалились под лед на реке. К счастью, их смогли спасти курсанты-второкурсники.
Трое курсантов института пожарной безопасности находились на дежурстве. Однако вдруг они услышали крики о помощи из местного водоема.
Интересно На Тельбин в Киеве девушка провалилась под лед во время катания на катках: видео спасения
Мужчин госпитализировали в больницу
Курсанты-второкурсники Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов бросились на помощь мужчинам, которые звали на помощь. Юноши вытащили из воды рыбаков, в возрасте 75 и 57 лет.
Курсанты, спасшие рыбаков / Фото ГСЧС
Обоих рыбаков госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.
В ГСЧС отметили правила безопасной рыбалки зимой и не выходить на тонкий лед.
Курсанты спасли двух рыбаков в Черкассах: смотрите видео
Последние инциденты на льду
- На Херсонщине двое 11-летних детей 23 декабря исчезли. Как выяснилось, они играли на тонком льду одного из местных водоемов и провалились. Оба, к сожалению, погибли.
- На озере Тельбин в Киеве девушка решила покататься на коньках, однако не учла, что лед слишком тонкий. Из-за этого она провалилась, однако ее успели спасти.