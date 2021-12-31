В Черкассах под лед провалилось авто с людьми: в ГСЧС показали, как его доставали
Источник:ГСЧС Черкасщины
Накануне Нового года в Черкассах случилась неприятная ситуация. Серый автомобиль Toyota провалился под лед на Днепре.
Соответствующий вызов поступил спасателям 28 декабря около 17:30. Им сообщили, что в районе пляжа Ривьера нужно вытащить на берег автомобиль.
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Водитель и пассажиры сами выбрались из-подо льда
Когда это произошло, в авто находились 2 человека. К счастью, им удалось добраться до берега самостоятельно. В помощи медиков они не нуждались. А вот для того, чтобы вытащить машину, понадобилась машина.
Утром следующего дня, 29 декабря, на место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС. По состоянию на 11:55 автомобиль смогли успешно поднять на берег.
Как спасатели вытаскивали авто в Черкассах: смотрите видео
Авто удалось вытащить / Фото ГСЧС
Спасение рыбаков в Черкассах
- Недавно спасатели поделились еще одной истории спасения. 25 декабря рыбаки в возрасте 57 и 75 лет провалились под лед на реке – также В Черкассах.
- Их крики услышали второкурсники Института пожарной безопасности. Студенты сразу поспешили на помощь и спасли мужчин.
- Обоих рыбаков госпитализировали с общим переохлаждением. Впрочем, их жизни уже ничего не угрожает.