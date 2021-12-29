В Черкассах полицейские забрали у нетрезвых родителей ребенка с переохлаждением
Источник:фейсбук полиции Черкасской области
В Черкассах полицейские забрали новорожденного у нетрезвых родителей. Малыш был неухоженным и имел признаки переохлаждения.
Правоохранители получили вызов о том, что в одном из магазинов ссорятся мужчина и женщина. Уже на месте происшествия полицейские увидели супругов с признаками алкогольного опьянения.
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Вместе с 41-летним мужчиной и 37-летней женщиной находился новорожденный ребенок. Патрульные вызвали скорую медицинскую помощь для малыша, так как у него были признаки переохлаждения.
Инспекторы уже сообщили работникам ювенальной превенции об инциденте.
Полицейские забрали у родителей ребенка с переохлаждением / Коллаж 24 каналу
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Полный текст публикации полиции Черкасской области в фейсбуке:
Патрульные обнаружили родителей с неухоженным ребенком. Вчера вечером полицейские получили вызов о том, что на проспекте Химиков в магазине ссорятся мужчина и женщина. На месте патрульные обнаружены вышеуказанных граждан с признаками алкогольного опьянения.
Вместе с 41-летним мужчиной и 37-летней женщиной находился новорожденный ребенок. Малыша патрульные вызвали скорую медицинскую помощь, так как у него были признаки переохлаждения.
Об этом событии инспекторы сообщили работникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем занимаются этим делом.