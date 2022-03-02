В Черкассах и Умани объявили воздушную тревогу: все немедленно в укрытие
2 марта 2022 , 22:28Читати новину українською
В Черкассах и Умани раздаются сирены. Это значит, что всем нужно немедленно спрятаться в укрытиях.
О тревоге сообщили вечером 2 марта в 22:23.
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Воздушная тревога в Черкассах и Умани
Жителям этих городов необходимо сохранять спокойствие и оставаться в безопасном месте до отмены тревоги.
Напомним, что в Черкасской области с 24 февраля действует комендантский час. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.
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Полный текст сообщения
ЧЕРКАССЫ, УМАНИЙ. ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА. В УКРЫТИЕ!