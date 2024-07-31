Экс-депутата от ОПЗЖ из Черкасс Александра Замирайло взяли под стражу

Бывшего депутата Черкасского горсовета от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Александра Замирайло взяли под стражу и посадили в тюрьму.

Приднепровский райсуд Черкасс назначил ему пять лет лишения свободы без конфискации имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь УСБУ Черкасской области Екатерина Дрога.

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Экс-депутата из ОПЗЖ посадили на пять лет

Служба безопасности разоблачила и задержала экс-депутата накануне выезда за пределы Украины еще в начале августа 2022 года.

Следствие установило, что с начала полномасштабного вторжения России осужденный открыто пропагандировал прокремлевскую политику. Депутат называл вооруженную агрессию России против Украины "внутренним гражданским конфликтом",

– рассказала Екатерина Дрога.

Чиновник также надеялся стать местным гауляйтером в случае захвата области россиянами. Он вел информационно-подрывную деятельность, чем и способствовал россиянам. В частности, среди собственного окружения возмущался обменом украинских военнопленных, а именно спецотряда "Азов".

Расследование и рассмотрение дела продолжались почти два года. В конце концов Александра Замирайло осудили на пять лет лишения свободы за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.

Бывшего депутата Александра Замирайло взяли под стражу: смотрите видео