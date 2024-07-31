Придніпровський райсуд Черкас призначив йому пʼять років позбавлення волі без конфіскації майна. Про це повідомила речниця УСБУ Черкаської області Катерина Дрога.

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Ексдепутата з ОПЗЖ ув'язнили на п'ять років

Служба безпеки викрила і затримала ексдепутата напередодні виїзду за межі України ще на початку серпня 2022 року.

Слідство встановило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії засуджений відкрито пропагував прокремлівську політику. Депутат називав збройну агресію Росії проти України "внутрішнім громадянським конфліктом",

– розповіла Катерина Дрога.

Посадовець також сподівався стати місцевим гауляйтером у разі захоплення області росіянами. Він вів інформаційно-підривну діяльність, чим і сприяв росіянам. Зокрема, серед власного оточення обурювався обміном українських військовополонених, а саме спецзагону "Азов".

Розслідування та розгляд справи тривали майже два роки. Врешті-решт Олександра Замирайла засудили на п'ять років позбавлення волі за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників.

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